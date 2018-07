Schoten gehoord in Werkendam, twee mannen opgepakt

WERKENDAM • De politie heeft maandagavond op de Sigmondstraat in Werkendam twee mannen, van 25 en 42 jaar, uit diezelfde plaats aangehouden, nadat in hun auto wapens waren gevonden.

Kort daarvoor had de politie een melding over het horen van mogelijke schoten in de omgeving van de Havenstraat ontvangen.

Een melder zag die avond rond 20:10 uur een persoon met een wapen in zijn broeksband lopen. Hij deed direct melding bij de politie. Meerdere getuigen hoorden ook een aantal schoten vanuit het park. Direct zochten meerdere eenheden van de politie naar de auto, die volgens de melder zou zijn weggereden. In de omgeving van het park werden geen bijzonderheden aangetroffen.

De agenten zagen rond 22:00 uur het voertuig rijden op de Sigmondstraat. In de auto zaten twee mannen. De verdachten werden vervolgens met getrokken dienstwapen aangehouden. De politie trof in de auto een mes en vermoedelijk een luchtdrukwapen en een buks aan. Deze wapens worden nog onderzocht. De wapens en de auto zijn in beslag genomen.

Tijdens de fouillering van de verdachten trof de politie nog eens een magazijn en munitie aan bij de 42-jarige verdachte.

Beiden zitten vast voor verder onderzoek.