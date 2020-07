Meerkerk twee beachvolleybalvelden rijker

MEERKERK • De twee nieuwe beachvolleybalvelden in Meerkerk zijn dinsdag geopend met jeugdclinics.

Ook kwam Vijfheerenlanden-burgemeester Sjors Fröhlich, samen met andere collegeleden, een partijtje meespelen.

De beachvelden zijn aangelegd bij sportcomplex De Burcht. Een derde -multifunctioneel- veld moet nog worden ingericht.





Wat een bloedstollende partij was dat. 25-23 verloor het college ?@5heerenlanden? van ?@volleymeerkerk? H2. (Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we op 20-20 begonnen)

De wethouders waren in bloedvorm. En wat een mooie beachvelden in Meerkerk! pic.twitter.com/6LDRrUpoKB