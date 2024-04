• Zwembad Schoonenburg in betere tijden.

Zwembad Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland moet opening uitstellen vanwege kapotte leiding

NIEUW-LEKKERLAND • Het bestuur van Zwembad Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland heeft woensdag moeten besluiten om de opening van het zwembad een aantal dagen uit te stellen. Reden hiervoor is een leiding breuk tijdens het vullen van de baden.

Om dit te kunnen repareren moest eerst een flink deel van het water dat al in de baden stond, eruit gehaald worden. De reparatie is inmiddels met spoed uitgevoerd, het vullen van de baden is inmiddels ook weer gaande. Nadat de bassins weer op het juiste niveau zijn gevuld, kan het water verwarmd en op temperatuur worden gebracht.

Op maandag 6 mei open

Het bestuur geeft aan dat als alles vanaf nu meezit, Zwembad Schoonenburg op maandag 6 mei opengaat. De feestelijke openingsdag die gepland stond op woensdag 1 mei, wordt later dit seizoen ingehaald.

Actuele informatie over het zwembad en de opening is te vinden op de website en de social media kanalen van Zwembad Schoonenburg.