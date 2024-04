Dijk, oever en berm: Waterschap maait vroeg in het jaar voor natuur en veiligheid

55 minuten geleden

Nieuws 167 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Vroeg maaien helpt de natuur op dijken, oevers en bermen. Het klinkt tegenstrijdig. Maar juist door goed beheer komt de natuur tot bloei. Waterschap Rivierenland maait daarom al in april en mei.

Verstandig maaien helpt de ontwikkeling van de natuur, weet het Waterschap. En het is veilig. Want een volle berm beperkt het zicht en een gevarieerde grasmat versterkt juist een dijk. Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is beter bestand tegen de krachten van langsstromende water.

Goed voor de biodiversiteit

Maaien gebeurt volgens het ecologisch werkprotocol van het waterschap. Dat is goed voor de biodiversiteit en ook nog eens mooi om te zien.

Sinds enkele jaren maait het waterschap de dijken gefaseerd. Eerst één zijde. En de andere zijde pas als de eerste weer is aangegroeid.

De eerste maaibeurt is al vroeg, om andere soorten en laatbloeiers een kans te geven om te bloeien. “We zien de soortenrijkdom op onze dijken toenemen”, meldt het waterschap. In het najaar volgt een laatste maaibeurt.

Ruimte voor natte natuur

Sloten zijn de belangrijkste route van water, ook voor de natuur. Groeit een sloot dicht, dan kan dat bij droogte of juist hoosbuien leiden tot problemen. Bovendien is doorstroming goed voor de waterkwaliteit. Bewoners, bedrijven en ook de natuur zijn gebaat bij voldoende water van goede kwaliteit. Elke sloot is anders. Daarom is maaien altijd maatwerk. Waar dat kan, maait het waterschap oevers om en om en wordt meer begroeiing laten staan.

Vroeg maaien in de sloot

In krappe sloten en andere knelpunten voor water maait het waterschap al in de lente. Goed voor de doorstroming. Daardoor komt het water waar het nodig is.