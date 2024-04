met korte video’s

‘Sprookje’ van Jens van den Dool komt net niet uit in tumultueuze Arno Wallaard Memorial: tweede achter Pete Uptegrove

MEERKERK • Wat was hij er dichtbij... Met nog twee kilometer te gaan probeerde Jan van Arckel-(club)renner Jens van den Dool solo naar de zege te rijden in de regionale wielerklassieker Arno Wallaard Memorial. De Hoogbloklander strandde in het zicht van de haven en zag de verrassende Brabander Pete Uptegrove er met de bloemen vandoor gaan. Oud-prof Bert-Jan Lindeman eindigde als derde.

Het was zaterdag één van de meest tumultueuze Arno Wallaard Memorials uit de geschiedenis. De polderkoers werd na twee zware valpartijen -in Nieuwpoort en op de Ammersekade- stilgelegd. Er waren achter het peloton namelijk geen ambulances meer beschikbaar en de regels schrijven dan voor dat de wedstrijd moet worden geneutraliseerd.

Na overleg in Meerkerk werd besloten dat de Arno Wallaard Memorial zou worden ingekort. Er volgde een herstart voor een restant van zo’n 80 kilometer: tweemaal het parcours van de junioren en vijf plaatselijke ronden.

Er ontstond een kopgroep van 21 renners met hierbij onder meer de regiorenners Jens en Kelvin van den Dool, Christiaan van Rees, Jarri Stravers en Jost van de Streek. Uiteindelijk bleef vooraan een zestal over, waaruit Jens van den Dool een ultieme poging waagde. In de laatste kilometer ging Pete Uptegrove nog over Van den Dool heen. De Brabantse clubrenner kwam voor veel publiek met een kleine voorsprong op Jens van den Dool over de meet.

(later meer)