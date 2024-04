Inwoners Brandwijk en Molenaarsgraaf negatief over zoeklocatie L2 voor windturbines: ‘Geen draagvlak’

MOLENAARSGRAAF • Een dag nadat bekend werd dat de grondeigenaren van zoekgebied L2 in Molenlanden de komst van windturbines wel zien zitten, reageert de Klankbordgroep Brandwijk Molenaarsgraaf op felle wijze met een tegengeluid: “De bewoners kunnen zich er niet achter scharen en er is geen draagvlak.”

De Klankbordgroep van de beide dorpen had enkele weken terug al laten weten aan de gemeente Molenlanden dat zoekgebied L2, op Molenaarsgraaf grondgebied langs de N214 (ten noorden van het Kraaiebos), geen goede keuze is voor windturbines van 240 meter hoogte.

Argumenten tegen

De Klankbordgroep voerde in die brief aan de gemeente diverse argumenten aan waarom windturbines geen goed idee zijn op locatie L2:

• De archeologische vindplaats de Hazendonk ligt in het zoekgebied,

• windturbines zijn schadelijk voor de kinderen van kinderopvang Het Hazendonkje, dat niet ver van het zoekgebied ligt,

• verder ligt het zoekgebied in een weidevogelgebied,

• ook wordt gevreesd dat windturbines economische schade voor Familie Resort Molenwaard zal hebben,

• er zijn geen middenspanningsstations in de buurt waar de stroom naartoe moet,

• woningbouwproject Molenaarsgraaf-Oost loopt gevaar niet van de grond te komen als er windturbines komen en

• de zuidwest-noordoost ligging van het zoekgebied is ongunstig, omdat de wind vaak waait vanuit het (zuid)westen. Daardoor kunnen er naar verhouding minder windturbines geplaatst worden op locatie L2. Windturbines moeten namelijk op geruime afstand van elkaar staan om voldoende rendement te kunnen leveren.

Veel onbegrip

Samengevat: Er is veel bij de Klankbordgroep onbegrip voor de reactie van de landeigenaren van zoekgebied L2 richting de gemeenteraad. “Inhoudelijk wordt volledig losgelaten waar ze eigenaar van zijn. Wat ze voorheen zo belangrijk vonden wordt ineens niet meer genoemd”, vindt de Klankbordgroep. “De maatschappelijke verdeeldheid wordt op deze manier alleen maar groter.”

De inwoners vanuit Brandwijk en Molenaarsgraaf gaan zich verenigen tegen de reactie van de landeigenaren om de oorsprong van het gebied te behouden: “We staan voor veiligheid, gezondheid en milieu.”

Daarnaast heeft gebied L2 zoveel karakteristieke eigenschappen en belangrijke waarde in de omgeving dat ze bij de Klankbordgroep vinden dat windmolens niet passend zijn. “Dat weten de grondeigenaren! De financiële compensatie lijkt alles te doen vergeten”, aldus de Klankbordgroep.