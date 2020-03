Dames Volley Meerkerk pakken koppositie na winst tegen hekkensluiter

MEERKERK • Het eerste damesteam van Volley Meerkerk won zaterdag de tweede inhaalwedstrijd. Daarmee was de eerste plaats in de landelijke 2e divisie D een feit.

Tegen hekkensluiter Volley Tilburg kwam de Meerkerkse ploeg nauwelijks in problemen . Na de erg makkelijke 14-25 en 8-25 in de eerste twee sets leek het of de gasten, gezien de setstanden, het erg moeilijk kregen. Niets is minder waar. Weliswaar was er aan de eind van de set veel minder verschil dan in de voorgaande (20-25 en 23-25), maar in de loop van de sets was het verschil toch steeds vijf punten met af en toe een inhaalrace van de thuisploeg.

De koppositie is een uitstekend uitgangspunt voor de laatste zes wedstrijden, te beginnen met de laatste van de vijf achtereenvolgende uitwedstrijden in het Brabantse Budel.