Ronde van Lexmond al op 4 april

LEXMOND • De 47e Ronde van Lexmond wordt verreden op zaterdag 4 april.

Voorzitter Jaap Bogaard is er trots op. "We slagen er nog altijd in ook de hoogste amateurklasse (elite/beloften) aan de start te krijgen, een beloning op ons werk." De finale van deze koers zal wellicht vanaf de motor becommentarieerd worden door een voormalig Tour de France-verslaggever. "Of dit gerucht op waarheid berust, zal de komende weken duidelijk worden", houdt Bogaard zich op de vlakte.

Hennie Kuiper

De Ronde van Lexmond staat niet op zichzelf. Op donderdagavond 2 april is er een recreatieve fietstocht door de omgeving en op vrijdagavond 3 april wordt de dikkebandenrace verreden.

Het inmiddels traditionele Wielercafé is op vrijdagavond 27 maart in café De Gouden Leeuw. De gastheren Bram van der Wal en Joost-Jan Kool ontvangen dan niemand minder dan Hennie Kuiper.

Programma Ronde van Lexmond: 14.00 uur Funklasse, 15.00 uur Amateurs/Junioren, 16.30 uur Hummeltjesrace, 17.00 uur Elite/Beloften.