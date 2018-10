Kroonschijf Denk en Zet onzorgvuldig

BRANDWIJK • Accuratesse, daaraan ontbrak het de dammers van Kroonschijf Denk en Zet zaterdag in hun duel tegen DIOS Eureka uit Heerlen. Op een aantal borden verkwanselden de Alblasserwaarders opgebouwde voordeeltjes, waarna ze in een 12-8 nederlaag moesten berusten.

Het duurde bijna vier uur voor de eerste uitslag op het scorebord verscheen: een ruime en fraaie remise van Teus Stam tegen één van de sterkste Limburgers. Een half uur later verloor Ad de Hek, maar Wim Kalis trok met een positionele zege de stand weer in evenwicht. Piet Trapman, Kees Brandwijk en Harm Jan van Rees leken kansjes te hebben, maar alle drie kwamen ze niet verder dan een puntendeling.

Peter de Hek had intussen in een prima positie een bok geschoten, maar hij wist vanuit de overblijvende stand nog naar remise af te wikkelen. Mari Dame speelde een uitstekende partij, die echter net geen winst opleverde. Na nederlagen van Cor Westerveld en Arie van Genderen was het pleit definitief beslecht.