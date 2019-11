Sjors Fröhlich wil aan de slag

• Sjors Fröhlich had grote voorkeur voor de Vijfheerenlanden: 'Het was deze gemeente of niets'. (Foto: BINH TRAN)

VIJFHEERENLANDEN • Vijf weken geleden werd hij voorgedragen. De periode die volgde, was een van de meest turbulente uit zijn leven.

Donderdag wordt Sjors Fröhlich geïnstalleerd als eerste kroonbenoemde burgemeester van Vijfheerenlanden.

"Bizar", zo typeert hij de afgelopen weken. "De procedure rond zo'n benoeming is strikt geheim. Ik mocht er met niemand over spreken, alleen met mijn vrouw. Ik hoorde het zelf pas een paar minuten voor het in de raad bekend werd gemaakt. Daarna volgde een stroom van reacties. Ik heb al veel dingen meegemaakt, maar dit sloeg alles: duizenden mailtjes, appjes, telefoontjes, er werden bloemen bezorgd. Ongekend."

Daarna moest de inwoner van Schoonrewoerd halsoverkop aan de slag om zijn werk als hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio af te ronden en zich voor te bereiden op z'n nieuwe taak als burgemeester.

"Normaal gesproken heb je daar een paar maanden de tijd voor, nu moesten zaken heel snel geregeld worden. Gelukkig kreeg ik van burgemeester Lokker en de ambtelijke organisatie volop gelegenheid om me in te werken. Het was hun goed recht om zeggen: 'Wacht maar tot 14 november', maar ik kreeg alle ruimte."

Radioman

Fröhlich staat bekend als 'radioman'. Hij begon in 1982 bij de NCRV en maakte sindsdien furore met programma's als Cappuccino en Stand.nl. Hij werkte voor het NOS-programma Langs de Lijn en volgde jarenlang de Tour de France, waar hij achter op de motor onder meer verslag deed van de legendarische overwinning van Michael Boogerd in 2002 in de rit naar La Plagne.

"Ik heb 38 jaar bij de radio gewerkt. Ik heb fantastische dingen beleefd. Door alle drukte heb ik de afgelopen weken amper tijd gehad om daar bij stil te staan. Radio maken zit in me. Radio Tour de France was een hoogtepunt. Maar dat ik programma's bedacht, die zelf mocht maken en die vervolgens een succes werden, was ook prachtig om mee te maken. Vorige week 'vierden' we honderd jaar radio. Ik presenteerde een symposium, allerlei herinneringen kwamen voorbij, een mooie afsluiting van een geweldige tijd."

Jongensdroom

De overstap naar het burgemeesterschap kwam voor de buitenwacht als een verrassing, voor Fröhlich was het een jongensdroom die uitkwam.

"Van jongs af aan vond ik het een prachtig beroep. Ooit introduceerde ik in een van mijn programma's een burgemeesterspanel. Voor mijn gevoel is dit het meest gevarieerde beroep van Nederland."

De naderende herindeling in de Vijfheerenlanden was voor hem aanleiding om in actie te komen. Hij voerde naast zijn werk bij BNR gesprekken met de burgemeesters Victor Molkenboer (Woerden), Liesbeth Spies (Alphen aan den Rijn), Peter Rehwinkel (Zaltbommel) en Lucas Bolsius (Amersfoort), raadpleegde andere 'insiders', bestudeerde de gemeentewet en verdiepte zich in crisismanagement.

"Het werk is zo gevarieerd. Ik werd steeds enthousiaster. Mijn vrouw zei als ik van zo'n gesprek terugkwam: "Ik zie aan je dat je dit heel erg leuk vindt."

Parallellen

De overgang van de radio naar het burgemeesterschap lijkt groot, maar volgens Fröhlich zijn er zeker parallellen.

"Als journalist en hoofdredacteur stond ik midden in de samenleving. Politiek zit me in het bloed en ik vind het leuk om met mensen te praten. Of het nu gaat om een bouwvakker of de minister-president, ze hebben allebei hun eigen verhaal. Bovendien heb ik de afgelopen jaren leiding gegeven aan een grote organisatie en geleerd draagvlak te creëren bij kritische medewerkers, want dat zijn journalisten."

Saillant detail: Sjors Fröhlich was alleen geïnteresseerd in het burgemeesterschap van Vijfheerenlanden.

"Het was deze gemeente of niets. Ik woon al meer dan veertig jaar in deze streek: eerst in Meerkerk, nu in Schoonrewoerd. Ik ben hier opgegroeid, voel me hier thuis en houd van dit gebied. Er kwamen in de regio meerdere posten vrij, maar ik heb nergens anders gesolliciteerd. Ik ben vol voor Vijfheerenlanden gegaan met het risico dat het niet zou lukken. Maar ook dan had ik er geen spijt van gehad. Zo'n kijkje in de keuken van het burgemeesterschap was sowieso een verrijkende ervaring."

Maar de sollicitatie pakte wél goed uit. "Dit is één groot feest, we zijn er hier op de Diefdijk heel blij mee", zei Fröhlich toen het nieuws van zijn benoeming bekend werd. Vijf weken later is er niets veranderd. "Ik heb er erg veel zin in en kan bijna niet wachten om aan de slag te gaan."

Humor

Doelen heeft hij volop.

"De gemeente zit midden in de naweeën van de fusie. Het is bijvoorbeeld een hele klus om regels en tarieven op een goede manier gelijk te trekken. Ik vind het vooral belangrijk dat inwoners zich veilig voelen en hier prettig wonen, werken en recreëren. Dat zie ik als een persoonlijke missie. Daarnaast zou ik het prachtig vinden als inwoners echt trots worden op onze nieuwe gemeente. We blijven Meerkerkers, Leerdammers en Vianezen, maar als Vijfheerenlanden kunnen we in de provincie en ook landelijk een rol van betekenis spelen, zodat we meer kunnen bereiken voor de inwoners van onze kernen. En bovenal: ik wil graag een toegankelijke burgemeester zijn, benaderbaar voor de inwoners."

Fröhlich heeft een andere achtergrond dan de gemiddelde burgemeester. Is partijloos, niet geschoold in partijpolitieke kaders.

"Ik vind dat zelf geen bezwaar. Misschien zou het openbaar bestuur ermee gediend zijn als er vaker mensen van buitenaf worden ingezet."

Bovendien kiest hij voor een eigen aanpak. Open, met een vleugje humor. Dat bleek afgelopen week nog toen hij twitterde dat hij alleen relatiegeschenken boven 50 euro in ontvangst neemt, terwijl dat bedrag voor ambtenaren, politici en bestuurders juist geldt als bovengrens.

"Een grapje op z'n tijd moet kunnen. Ik neem mijn werk heel serieus, mezelf wat minder. Dat bevalt me prima, hoewel ik vanaf donderdag natuurlijk wel echt de burgemeester ben. Ik steek zeker niet de draak met dit prachtige en belangrijke ambt, maar een glimlach op z'n tijd lijkt me heel gezond."

door André Bijl