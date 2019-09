Colleges Molenlanden en Alblasserdam: 'Kinderdijk moeten we op piekdagen kunnen sluiten'

KINDERDIJK • Een vrij toegankelijk molengebied van Kinderdijk, maar wel de mogelijkheid inbouwen om de toegang tijdens piekdagen af te grendelen; dat willen de colleges van Molenlanden en Alblasserdam.

Dat kwam onder meer naar voren tijdens de informatieavond voor de raadsleden van de twee gemeenten, donderdagavond in Alblasserdam. Het is één van de maatregelen om de ambitie te halen: een toeristische hotspot blijven en tegelijkertijd de overlast in Kinderdijk en omgeving terugbrengen. Sterker nog, de inkomsten die de honderdduizenden bezoekers opleveren, moeten de investeringen om het molengebied in stand te houden en op een hoger plan te brengen bekostigen.

Wat tijdens de presentatie van Merlijn Pietersma van ZKA, het adviesbureau dat door de gemeenten was ingeschakeld om te helpen de lijnen voor de toekomst uit te zetten, centraal stond: niets doen is geen optie. Dan gaat Kinderdijk de weg van Venetië en Alblasserdam. Veel overlast, weinig opbrengsten. "Het is nog niet te laat, maar ik roep u wel op om heel snel keuzes te maken. Zo zijn de molens in handen van de gemeente en zijn de inwoners nog eigenaar van het dorp. Dat is een belangrijke meerwaarde om zelf de regie te nemen en te houden."

Theaterproductie

Die handschoen pakken de gemeentebesturen van Alblasserdam en Molenlanden gezamenlijk en in harmonie op. Kinderdijk moet van een populaire selfielocatie waar bezoekers snel een uurtje doorheen lopen een plek worden waar het verhaal van de strijd tegen het water centraal staat.

"Daarvoor is een herpositionering nodig", stelde Pietersma. "Je kunt bijvoorbeeld denken aan het opzetten van een theaterproductie aan de rand van het molengebied, waarbij de strijd tegen het water verbeeld wordt. Of denk aan het aanbieden van een ontmoeting met een echte molenaar."

Aan het scenario van het aanbieden van een theaterproductie hangt trouwens wel een forse prijs voor bezoekers. In het rapport van ZKA wordt hierbij een entree van 20 euro genoemd. "Maar voor zo'n beleving op zo'n plek is dat niet teveel."

Historie

Een nieuw verhaal rond Kinderdijk. "Daarmee willen we de juiste toeristen gaan benaderen", benadrukte wethouder Arjan Kraijo. "Het gaat om mensen die genieten van en geïnteresseerd zijn in historie. Er zullen dan wellicht minder bezoekers komen, maar die willen wel entree betalen en zo bijdragen aan de leefbaarheid van Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam."

Voor het in de hand houden van bezoekersstromen zal het bestellen van kaarten een belangrijke rol gaan spelen. Kraijo: "We willen ernaar toe dat je via de site een parkeerplaats, een toegangskaart en andere zaken van tevoren vanuit de luie stoel kunt regelen. Op piekmomenten heb je dan de gelegenheid om aan te geven dat dit niet mogelijk is. En bij piekdagen moet er de mogelijkheid zijn om Kinderdijk helemaal af te sluiten voor toeristen."

Meerdere keren werd wel benadrukt: de Kinderdijkse molens blijven ook vrij toegankelijk. Er is vooralsnog geen sprake van dat iemand die er even rond wil fietsen straks voor een slagboom komt te staan en entree zal moeten betalen.

Ondernemers

Minder bezoekers in het dorp; één van de raadsleden vroeg zich wel af wat de ondernemers in Kinderdijk hiervan vinden. "Voor hen wordt de markt kleiner", gaf wethouder Arco Bikker toe. "Met hen gaan we hierover het gesprek aan. Aan de andere kant: ondernemers van dorpen in de buurt zullen er juist van profiteren."

Hij verwees daarbij naar de plannen om auto's van bezoekers te weren uit het dorp Kinderdijk. Deze zullen opgevangen gaan worden op parkeerterreinen in Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam, om de bezoekers vervolgens via bijvoorbeeld shuttlebussen naar de molens te brengen.

Woningbouw

Bikker stelde daarnaast dat de focus niet alleen op de molens en het toerisme mag liggen. "Kinderdijk is ook gewoon een dorp waar mensen wonen. We willen via woningbouw het dorp ruimte geven om zich verder te ontwikkelen."