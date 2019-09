Jarige kringloopwinkel in Goudriaan viert feest

GOUDRIAAN • Kringloopwinkel Graafstroom viert deze maand haar twintigjarig bestaan. In de week van woensdag 2 tot en met zaterdag 5 oktober worden er allerlei feestelijke activiteiten en acties georganiseerd aan De Hoogt 1b in Goudriaan.

Er is gratis koffie, thee of limonade met iets lekkers, grabbelen en lollyspel voor de kinderen, kraam met mooie, oude spullen en een boekenmarkt. Op woensdag en zaterdag is er een ijsje voor alle klanten.

In de winkel staat deze week een goede doelenboom waarin men een aanvraag kunt hangen voor een persoon, vereniging of stichting. Op zaterdag worden er tien giften uitgereikt aan deze doelen.

Op donderdagochtend wordt er een creatieve workshop servies versieren georganiseerd. Hiervoor kan men zich van te voren in de winkel opgeven. Deze workshop kost 5 euro en voor materiaal wordt gezorgd. Tijden zijn van 09.00 uur en 10.15 uur

Op zaterdag vanaf 13.00 uur kan men eigen spullen laten taxeren door een echte kenner. Wie iets heeft waarvan men de waarde niet weet, kan dit meegenomen worden om te laten taxeren tijdens de kunst en kitsch middag.

Speciaal voor de kinderen zal er op zaterdag iemand zijn die met ballonnen prachtige dingen kan maken. Op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 oktober is de winkel deze week geopend van 13.00 tot 16.30 uur en op zaterdag 5 oktober van 11.00 tot 16.30 uur.