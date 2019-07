Thuisbezorgen documenten Molenlanden niet meer gratis

Ad van Rees: 'In Molenwaard waren we er 'groos' op dat we de documenten gratis bij de mensen thuis bezorgden.' (Foto: Geurt Mouthaan )

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat 5 euro vragen voor het thuisbezorgen van documenten. In de voormalige gemeente Molenwaard hoefden inwoners hiervoor niet te betalen.

Het college heeft dit in een van de vele verordeningen gewijzigd, wat de raadsleden rond de jaarwisseling is ontgaan. Diverse raadsleden reageerden teleurgesteld. Ad van Rees (CDA): "In Molenwaard waren we er 'groos' op dat we de documenten gratis bij de mensen thuis bezorgden. We gaan er nu toch weer geld voor vragen. Daarover willen we een motie indienen. Tenzij het college met een toezegging komt."

Niet de kostprijs

Wethouder Bram Visser: "We gaan werken met vijf servicepunten waar documenten gratis opgehaald kunnen worden. De 5 euro voor het bezorgen, dat is niet eens de kostprijs."

Jonette Korevaar (CDA): "De kostprijs voor het bezorgen is 15 euro. Ik waag te betwijfelen of dat goedkoper is dan tien minuten in de agenda van een medewerker, bij het afhalen van een paspoort. Ik snap niet dat ophalen gratis kan zijn en het bezorgen niet." Visser: "Ik hoor niets dan lof en tevredenheid over de servicepunten."

Icoon

Corné Egas (SGP) had er graag met de raad over willen debatteren. "Het grootste deel van de raad heeft destijds niet alle verordeningen doorgelezen. Ik heb er bij de start van Molenlanden een punt van gemaakt. Dit gratis thuisbezorgen was een icoon van Molenwaard, dat is ons ontnomen. Daar heb ik ernstig moeite mee."

Visser: "Wat ik zie in de organisatie van Molenlanden, dat zijn hard werkende ambtenaren die vol overgave de zaken voorbereiden en adviseren. Ik hoop dat u mensen de tijd gunt om ermee aan de slag te gaan." Egas: "Er is geen raadslid dat vindt dat onze ambtelijke organisatie niet keihard werkt."