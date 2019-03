Keurslagerij Muilwijk uit Ameide ontvangt predicaat Hofleverancier

AMEIDE • Uit handen van burgemeester Lokker heeft keurslagerij Muilwijk uit Ameide woensdagmiddag het predicaat Hofleverancier ontvangen.

Op 10 februari bestond keurslagerij Muilwijk officieel 100 jaar. Het bedrijf heeft zich gedurende deze eeuw ontwikkeld tot een vooraanstaande onderneming in de slagersbranche. 'De keurslagerij geniet een goede reputatie in de regio én bij de landelijke vereniging van keurslagers, is vitaal en streeft continu naar verbetering en vernieuwing', meldt de gemeente Vijfheerenlanden in een persbericht. 'Dit alles is voor het bedrijf aanleiding geweest om bij de Dienst van het Koninklijk Huis een aanvraag in te dienen voor het predicaat Hofleverancier.'

Adrianus Muilwijk kocht in 1919 een pand aan de Dam in Ameide en opende op 10 februari de deuren van zijn vleeshouwerij Muilwijk. In 1946 nam zijn zoon Aart de zaak over. Hij sloot zich direct aan bij de vereniging van Keurslagers. Een vereniging die in dat jaar opgericht werd op initiatief van een aantal slagers uit Utrecht. Vanaf 1978 nam één van de zonen van Aart het bedrijf over.

Simon Muilwijk

Dat was Simon, een gedreven en gepassioneerd slager die zich wilde onderscheiden van de rest. Hij wist eigengemaakte vleeswaren en worstsoorten op vaktechnisch gebied naar een ongekend hoog niveau te tillen en behaalde vele prijzen bij wedstrijden. Hiermee verkreeg hij grote regionale en landelijke bekendheid.

Omdat de kinderen van Simon geen ambitie hadden het bedrijf over te nemen heeft Simon het bedrijf in 2013 verkocht aan Peter Tap. Keurslagerij Muilwijk is een begrip in de regio en daarom besloot Peter Tap de bedrijfsnaam ongewijzigd te laten. 'Met dezelfde passie en gedrevenheid en hetzelfde vakmanschap heeft hij met succes het bedrijf voortgezet. Reden voor Zijne Majesteit de Koning om een positief besluit te nemen.'

Predicaat Hofleverancier

De Koning kan het predicaat Hofleverancier toekennen aan kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in de regio en in de branche. De bedrijven moeten minimaal 100 jaar bestaan. Het predicaat Hofleverancier geeft bedrijven het recht om het Koninklijk Wapen te voeren, met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

Toekenning wil overigens niet zeggen dat het betrokken bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis.