Opnieuw Nacht Zonder Dak bij Slingelandplassen

GOUDRIAAN • Het Slingeland Festival organiseert op vrijdag 28 juni opnieuw voor alle jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar een Nacht Zonder Dak.

Alle jeugdgroepen van kerken uit de Alblasserwaard zijn uitgenodigd om mee te doen en zich in te zetten voor straatjongeren van over de hele wereld. Nacht Zonder Dak is een uniek evenement vanuit hulporganisatie Tear, waarbij plezier, bewustwording en iets doen voor een ander centraal staan.

De jongeren zullen een nacht doorbrengen in een krotje van kartonnen dozen en op die manier leven als een dakloze leeftijdsgenoot. Vorig jaar werd er door 32 jongeren een mooi bedrag van bijna 3500 euro opgehaald middels sponsoring door familie, vrienden en buren. "We hopen dit bedrag samen met een grote groep jongeren te overtreffen", laat de organisatie van het Slingeland Festival weten.

Jeugdleiders of jongeren die interesse hebben om zich in te zetten voor straatjongeren, kunnen zich aanmelden en contact opnemen via nzd@slingelandfestival.nl. Ook is het Slingeland Festival op zoek naar jongeren die mee willen helpen in de organisatie van Nacht Zonder Dak. Jongeren die het leuk vinden om samen met leeftijdsgenoten de invulling van het programma te bedenken, kunnen contact opnemen via nzd@slingelandfestival.nl. Meer informatie over Nacht Zonder Dak is te vinden op www.nachtzonderdak.nl.