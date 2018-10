Verkiezingsstrijd in Vijfheerenlanden nu echt begonnen: politici plakken er lustig op los

VIJFHEERENLANDEN • De verkiezingsstrijd in gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik is nu echt losgebarsten. Tijdens de zogenaamde 'plakdag' werden de eerste verkiezingsposters geplakt. Het startsein werd gegeven op de gemeentewerf in Meerkerk, na deze gezamenlijke start konden de partijen ook op de stadswerf in Vianen en op de diverse locaties in Leerdam gaan plakken.

De verkiezingen voor de gemeente Vijfheerenlanden zijn op woensdag 21 november.