Excursie kadeversterking Molenkade in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Waterschap Rivierenland organiseert op woensdagmiddag 17 oktober een excursie bij kadeversterking Molenkade die momenteel plaatsvindt in Groot-Ammers, in de gemeente Molenwaard.

Binnen dit versterkingsproject gaan we de waterkering Molenkade verbreden en verhogen, het watersysteem in de polder aanpassen, het fietspad op de Molenkade veiliger maken en de natuurwaarden verbeteren. Wie meer wil weten, mag zijn of haar laarzen aantrekken en komen kijken op 17 oktober.

De ontvangst is in de bouwkeet aan de Peppelweg 1 in Groot0-Ammers. De eerste rondleiding start om 13.00 uur (inloop 12.55 uur) en de tweede rondleiding om 14.00 uur (inloop 13.55 uur), de rondleidingen duren circa 1 uur

Aanmelden kan via y.bartholomeus@wsrl.nl (uiterlijk tot vrijdag 12 oktober; vermeld het tijdstip en het aantal personen). Deze excursie vindt plaats in De Week van Ons Water, zie voor meer informatie ook www.onswater.nl/weekvanonswater.