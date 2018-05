Waterschap Rivierenland sluit doorgangen Lekdijk in Nieuwpoort en Vianen

REGIO • Op maandag 28 mei sluit Waterschap Rivierenland doorgangen in de Lekdijk in de vestingen van Nieuwpoort en Vianen. Deze coupures sluiten bij wijze van oefening.

Voor de veiligheid is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn, zo benadrukt het waterschap: 'Net als doorgangen voor verkeer (coupures). Het waterschap oefent regelmatig of de opbouw van coupures goed verloopt en of alle materialen in goede staat verkeren. De oefeningen kunnen enige overlast veroorzaken voor autoverkeer en fietsers.'

De Lekdijk beschermt Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard tegen hoog water op de rivier. De vestingen Nieuwpoort en Vianen waren onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie, daar doorkruisen wegen de dijk.

Nieuwpoort

De coupure in Nieuwpoort ligt naast het voormalige veerhuis, op de plek waar de Buitenhaven de Lekdijk kruist. De coupure is onderdeel van de vestingwerken die eind 17de eeuw verrezen. Schotbalken en deuren sluiten de coupure af. Dat gebeurt op 28 mei tussen 9.30 en 10.15 uur.

Vianen

In Vianen ligt de Buitenstad al eeuwen buiten de Lekdijk in de uiterwaarden. De wijk wordt beschermd door een iets lagere dijk. Aan weerszijden van de Buitenstad is een coupure: aan de rivierzijde naar het veer op Nieuwegein en in de Voorstraat naar de middeleeuwse Lekpoort.

De schotbalken in de coupure naar het veer sluiten op 28 mei tussen 13.00 en 14.00 uur. De coupure bij de Lekpoort sluit tussen 14.30 en 15.30 uur, met schotbalken en een hydraulische schuif.