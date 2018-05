In 2020 extra opstelstroken voor 'hoge kruispunt' N214 en N216

ALBLASSERWAARD • Het kruispunt van de provincialewegen N214 en N216 krijgt in 2020 extra opstelstroken om de doorstroming te bevorderen.

Nu ontstaan er met name in de spits 's ochtends en aan het einde van de middag in verschillende richtingen files voor de verkeerslichten. Al jaren worden er door de provincie plannen gemaakt om dit probleem aan te pakken, maar nu lijkt de kogel dan toch echt door de kerk.

"De kruising N214/N216 zal een met verkeerslichten geregelde kruising blijven, maar wordt wel voorzien van een veel grotere capaciteit", vertelt een woordvoerder van de provincie. "In alle richtingen zullen extra opstelstroken worden aangelegd. In verband met een aantal andere op stapel staande projecten (zoals de A15, de N3 en de A27) zal in 2020 een periode worden gereserveerd waarin dit project kan worden uitgevoerd."

Turborotonde

Daarnaast gaat de rotonde in de kruising van de N214 en de N481 (de provincialeweg naar Nieuw-Lekkerland) op de schop. "De capaciteit van de bestaande enkelstrooksrotonde moet worden vergroot; de wachttijd voor het verkeer uit alle richtingen is te groot en dat uit zich in lange wachtrijen. Er wordt daar een zogenoemde turborotonde gemaakt; dit is een vorm van een meerstrooksrotonde. De provincie heeft al een groot aantal van deze rotondes in de provincie aangelegd."

Voorlichtingsavonden

De werkzaamheden maken deel uit van de aanpak van de hele hoofdrijbaan van de N214 tussen de A15 en de A27. "Het voorontwerp is gereed. Net voor of na de zomervakantie zullen er in de gemeente Molenwaard en de gemeente Giessenlanden voorlichtingsavonden worden gehouden waarop de plannen voor de gehele N214 zullen worden gepresenteerd."