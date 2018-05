Rector Berend Buddingh' kiest nieuwe uitdaging

SCHOONHOVEN • Na acht jaar kiest Berend Buddingh', rector/bestuurder van het Schoonhovens College, voor een nieuwe uitdaging.

Hij gaat per 1 juni in Breda aan de slag als voorzitter van het College van Bestuur van SKVOB. Dat is een Brabantse onderwijsorganisatie met ruim 9000 leerlingen, verdeeld over zeven middelbare scholen. Als voormalig wethouder is hij gewend om in termijnen te denken. "Dan is acht jaar een mooi aantal. Ik kijk tevreden terug op mijn periode op het Schoonhovens College. We staan er goed voor."

Onderwijsman Buddingh' kon zijn politieke vaardigheden inzetten om de relatie met de gemeente Schoonhoven te verbeteren. "Je kon in 2010 wel spreken van verstoorde verhoudingen. Men begreep elkaar niet echt. Hier heb ik de dilemma's van de gemeente geduid. Bij het gemeentebestuur heb ik laten zien hoe een school in elkaar steekt en wat de noden zijn. Verzelfstandiging en een ruimer budget voor moderne huisvesting hoorden daarbij. Uiteindelijk hebben we de locatie aan de Albert Plesmanstraat kunnen optimaliseren. Voor de locatie Vlisterweg hebben we maximaal gepresteerd met het toegewezen budget, maar is de aankomende nieuwbouw natuurlijk pas echt wat we willen. De gemeente Krimpenerwaard verdient met de nieuwe visionaire aanpak zeker een compliment."

Volgens de scheidend rector-bestuurder heeft het Schoonhovens College zijn zelfbewustzijn hernieuwd. "Ik vond en vind dat het Schoonhovens College van z'n eigen kracht moet uitgaan. Met elan, kwaliteit en zichtbaar voor een ieder bewuste keuzes maken. Tweetalig onderwijs is daar een voorbeeld van. Sterk vmbo is een ander voorbeeld. Maar ook de nieuwe plannen voor komend schooljaar, afgestemd op de individuele leerling, zijn iets op trots op te zijn."

Maatwerk

Het draait daarbij steeds minder om de collectieve aanpak, maar om het individu. Maatwerk is het sleutelwoord. Het onderwijs is landelijk volop in beweging. Buddingh' voorspelt dat we voor de grootste veranderingen in jaren staan: "Het is binnen afzienbare tijd standaard om op verschillende momenten in het jaar examen te gaan doen. Natuurlijk is het een romantisch idee om in mei een centraal eindexamen te hebben. Dat kennen we nog allemaal van vroeger. De vraag is of dit het beste is voor leerlingen. Er is tegenwoordig terecht veel meer aandacht voor de individuele verschillen tussen leerlingen. Daar passen we ons onderwijs op aan. Waarom een havo-leerling die excellent is op het gebied van Engels, niet een vwo-examen laten doen? Waarom een goede wiskundeleerling niet eerder examen laten doen? Het gaat om de vraag hoe we het beste uit onze leerlingen halen. Dat is onze opdracht. En die vraagt om een individuele benadering. Want geen kind is hetzelfde."

Buddingh' is trots op het systeem van kwaliteitszorg op het Schoonhovens College. "Dat hebben we het echt goed en professioneel ingericht. Hier komt uiteindelijk je onderwijsmissie samen: bereiken we wat we willen en hoe doen we het nog beter? Ook de Onderwijsinspectie ziet dat. Ik denk echt dat we bij de top van Nederland horen."

Berend Buddingh' neemt op dinsdag 29 mei afscheid van het Schoonhovens College met een receptie.

Pieter van der Laan