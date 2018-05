Fulltime klas voor hoogbegaafde kinderen

HOORNAAR • Hoogbegaafde kinderen komen er niet vanzelf, dat weten ze bij scholenstichting O2A5 zeker. De organisatie start daarom in januari 2019 in Hoornaar met een fulltime klas voor deze leerlingen.

Plusklasleerkracht Evelien Verhoek en schooldirecteur Eric Vos van O2A5 zijn blij met de ontwikkeling. Evelien is projectcoördinator voor de SUMMAklas, waarin hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 tot en met 7 onderwijs op maat zullen krijgen. Eric is een van de drie clusterdirecteuren van het cluster Giessenlanden van O2A5.

Andere behoefte

Er is al vijf jaar een plusklas. Wat is er anders aan de SUMMAklas? "Leerlingen in een plusklas hoeven niet hoogbegaafd te zijn", legt Evelien uit. "De SUMMAklas is voor kinderen bij wie uit een test blijkt dat ze hoogbegaafd zijn. Dat is meer dan heel slim; het is een combinatie van hoge intelligentie, creatief denkvermogen en motivatie. Je hebt het over 2 à 3 procent van de bevolking. Deze kinderen hebben een wezenlijk andere onderwijsbehoefte en kunnen daardoor uitvallen in het reguliere onderwijs."

Extra uitdaging

Evelien benadrukt dat niet elke hoogbegaafde een speciale klas nodig heeft. Voor sommige kinderen uit deze groep is het voldoende als ouders en leerkrachten extra uitdaging en goede begeleiding bieden en er kinderen zijn met wie ze op gelijk niveau kunnen communiceren. O2A5 wil daarom zoveel mogelijk meer- en hoogbegaafde leerlingen in de eigen groep bedienen. Hoe gaan de scholen dat doen? Eric: "We gaan onze leerkrachten meer middelen bieden om kinderen op hun eigen niveau te laten leren. Ook krijgen leerkrachten extra scholing over het aanbieden van verrijkingsstof. En we zetten in op vroegtijdig signaleren, om uitval te voorkomen."

Subsidie

Naast schrijnende verhalen van ouders van hoogbegaafden, vormen twee ontwikkelingen de aanleiding voor het initiatief. Eric: "Het innovatiefonds voor de plusklas is gestopt en de plusklas houdt eind 2018 op te bestaan. Daarnaast heeft de overheid onlangs besloten subsidie te gaan geven voor hoogbegaafde leerlingen. Vanuit het samenwerkingsverband en onze eigen clusterbegroting gaat er geïnvesteerd worden in deze groep. Maar los van het geld: er moet echt wat voor deze kinderen gebeuren."

Faalangst

Evelien: "Anders krijgen ze andere problemen, waardoor ze zorg nodig zullen hebben die ook weer geld kost." Ouders van hoogbegaafde kinderen zijn soms wanhopig. Hun kind huilt als het naar school moet en komt ongelukkig thuis. Evelien: "Soms komt er niks meer uit, terwijl je als ouders weet hoe je kind voorheen was." Eric: "Deze kinderen kunnen ook faalangst ontwikkelen. In de hoogbegaafdenklas willen we ook deze groep helpen hun talenten te benutten."

Informatieavond

Op donderdag 17 mei is er in Het Bruisend Hart in Hoornaar een informatieavond voor ouders. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur. Aanmelden kan bij Evelien Verhoek via: everhoek@o2a5.nl.