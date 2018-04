Twee koninklijke onderscheidingen in Zederik

ZEDERIK • Burgemeester André Bonthuis heeft op donderdag 26 april in het gemeentehuis van Meerkerk twee inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding opgespeld tijdens de jaarlijkse Lintjesregen.

Hieronder staan hun namen en verdiensten.

De heer C. (Cees) van der Grijn (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van der Grijn (63) uit Ameide is op verschillende terreinen actief. Sinds 1984 is hij bestuurslid en vrijwilliger bij het Ameide's Fanfare Korps (AFK) in Ameide. Hij is daar opleidingscoördinator, instrumentenbeheerder en verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Ook zet hij zich in bij donateursacties en vertegenwoordigt hij de fanfare in de Stichting Vrienden van AFK. Bij de Hervormde Gemeente Ameide/Tienhoven fungeert hij als koster, leider van de zondagsschool en mentor van de catechisatie. Daar-naast is hij lid van het College van Bijstand en lid van de rommelmarktcommissie. Bij de Historische Vereniging Ameide/Tienhoven is de heer Van der Grijn lid van de Commissie 4 mei herdenking waarin hij verantwoordelijk is voor het beheer van de financiën en mede de jaarlijkse herdenking organiseert. Verder begeleidt hij deelnemers bij de jaarlijkse vaarvakanties van de Nationale Vereniging De Zonnebloem.

Mevrouw M. (Marrie) Wamsteker-Sterk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Wamsteker (68) uit Nieuwland is sinds 1986 bestuurslid en vanaf 1988 voorzitter van de Vrouwenvereniging Vrouwen van Nu, afdeling Meerkerk. De afdeling Meerkerk is een actieve groep met veel activiteiten die worden aangeboden zoals, thema-avonden, zwemgroep, tuinclub, leeskring, handwerkclub, fietsclub, wandelgroep en georganiseerd theaterbezoek. Daarnaast verleent mevrouw veel mantelzorg, eerst voor haar ouders en tot op heden al vele jaren voor haar broer. Zij is vanaf 2003 vrijwilliger (maaltijdbezorger) bij vereniging Tafeltje Dekje Nieuwland/Leerbroek en sinds 2007 vrijwilliger bij de maandelijkse Open Eettafel in het dorpshuis in Nieuwland. Ook is zij actief bij De Zonnebloem in Meerkerk/Nieuwland.