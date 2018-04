Lenteconcert Praise Him in Sliedrecht

SLIEDRECHT • Christelijk gemengd Drechtstedenkoor Praise Him onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart geeft op donderdag 31 mei een Lenteconcert in de Grote Kerk te Sliedrecht.

Tijdens dit concert wordt muziek ten gehore gebracht van de Amerikaanse componist en dirigent Joseph M. Martin. Zijn muziek is te karakteriseren als modern, romantisch en zeer toegankelijk voor het publiek. Hij schrijft veel nieuwe muziek voor Amerikaanse kerkkoren en is beroemd om zijn cantates. Sommige stukken zijn vertaald in het Nederlands en Praise Him heeft zich deze muziek eigen weten te maken. Er zal ook weer veel samen gezongen worden. Verdere medewerking wordt verleend door Ronald IJmker op orgel en Kees de Bruin op piano. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is 8 euro. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via: 06-51342620 of via info@praisehim.nl.