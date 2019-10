Sterre de Jong wint straatverloting Symphonia-bazar in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • De jaarlijkse bazar van muziekvereniging Symphonia heeft vorige week zaterdag veel mensen op de been gebracht.

Mede dankzij de vele sponsors konden we mooie prijzen verloten. Voorafgaand aan de bazar was er een kinderdisco. Beide waren een groot succes. De hoofdprijs van de straatverloting is gewonnen door Sterre de Jong uit Hoogblokland. Zij ging naar huis met een modecheque van modehuis Zwijnenburg ter waarde van 300 euro. De opbrengst van de avond bedraagt netto ongeveer 6000 euro en zal onder andere worden besteed aan de opleiding en instrumenten voor de jeugd.