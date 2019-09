Stalhouderij Reedijk rijdt met oude boerenwagens in pauzeprogramma 107e Fokveedag Boerenlandfeest

HOORNAAR • Ook het derde onderdeel van het immer zeer drukbezochte pauzeprogramma van de 107e Fokveedag Boerenlandfeest is bekend: Stalhouderij Fa Teun Reedijk en Stalhouderij Vijfheerenlanden uit Tienhoven verzorgen een show met boerenwagens uit vervlogen tijden.

De door paarden voortgetrokken boerenwagens rijden door de grote keuringsring, maar worden voor en na het pauzeprogramma op de Fokveedag ook tentoongesteld.

De stalhouderij heeft onder meer Alblasserwaardse, Bommelerwaardse en Brabantse boerenwagens. Maar ook: arrensleden, trouw- en rouwkoetsen, postkoetsen, tilbury's, kerkbrikken, Friese sjezen en Assepoester-koetsen. De onderneming uit Tienhoven is ook in het bezit van een diligence van Van Gent en Loos die op het traject Utrecht-Gorkum heeft gereden.

Slakkenmeelstrooier

Het advies van Reedijk: kom, kijk en geniet van het oude gerei van toen. De Tienhovense firma is met attracties zoals een slakkenmeelstrooier en een hooirijf vaak te gast op boerenlandbouwdagen, ook in België en Duitsland. Maar ditmaal in eigen streek.

De 107e Fokveedag Boerenlandfeest wordt zaterdag 5 oktober van 09:00 tot 16:00 uur gehouden in Hoornaar.