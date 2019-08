Molenaars niet aanwezig bij opening bezoekerscentrum met Beatrix

KINDERDIJK • De molenaars van Kinderdijk zijn niet uitgenodigd om op zaterdag 7 september bij de opening van het nieuwe bezoekerscentrum aanwezig te zijn.

Het bewonerscomité van de molenaars is daarover verbaasd. "Het is niet voor het eerst dat we ons aan de kant voelen staan", vertelt molenaar Peter Paul Klapwijk.

De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), dat de opening met prinses Beatrix georganiseerd heeft, is zich van geen kwaad bewust.

Keuze

"We wilden graag heel veel mensen uitnodigen om bij de opening te zijn, maar we konden niet meer dan 500 gasten een plekje bieden", vertelt woordvoerder Jan Dirk Verheij van de SWEK. "We hebben gekozen voor onze 220 vrijwilligers en daarnaast de mensen die bij de bouw betrokken waren en afgevaardigden vanuit onze eigen organisatie en overheden uit de regio."

"Het is begrijpelijk dat de SWEK haar vrijwilligers uitnodigt, maar wij zijn ook vrijwilligers in het molengebied", redeneert Klapwijk. "Wij zijn vrijwillige molenaars in Kinderdijk."

Zoveelste bewijs

Het is voor de molenaars het zoveelste bewijs dat de SWEK meer gericht is op bezoekersaantallen en de molens, dan op de bewoners van het gebied. "Het lijkt een soort blinde vlek te zijn bij de SWEK", denkt Klapwijk.

Hij is teleurgesteld, maar berust in de situatie. "Gelukkig merken we steeds meer dat de beide gemeenteraden van Molenlanden en Alblasserdam vol begrip zijn voor onze situatie en onze belangen goed behartigen."

Niet bewust

Jan Dirk Verheij van de SWEK benadrukt dat zijn organisatie niet bewust de molenaars niet heeft uitgenodigd. "Maar we moesten streng zijn vanwege de beperkte ruimte bij de opening. Daarom hebben we in de afgelopen weken vier open avonden gehouden, waarbij de bewoners van Kinderdijk inclusief de molenaars welkom waren om alvast een kijkje te nemen."

Overigens zijn enkele molenaars wél uitgenodigd bij de opening van het nieuwe bezoekerscentrum door prinses Beatrix. Zij zijn namelijk tevens vrijwilliger of medewerker bij de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk en vanuit die rol hebben zij een uitnodiging ontvangen om erbij te zijn op 7 september.