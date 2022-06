Welk type motorhelm is het meest geschikt voor jou?

Ben jij op zoek naar je eerste motorhelm, of zoek je een nieuwe of een extra motorhelm? Dan heb je de keuze uit verschillende typen motorhelmen. Elk type is ontworpen met speciale eigenschappen en een speciaal doel in het oog. Welk type motorhelm het meest geschikt is voor jou, hangt af van je rijgedrag. Zoals wanneer je rijdt, en hoe hard je over het algemeen rijdt.

In dit artikel bespreken we vier verschillende typen motorhelm en waarvoor ze het meest geschikt zijn. Je vindt gemakkelijk jouw ideale motorhelm bij ChromeBurner.nl.

Jethelm

Ten eerste is er de jethelm, een open helm zonder vaste kinbescherming. In de meeste gevallen zijn jethelmen zijn voorzien van een vizier, hoewel er ook modellen zonder vizier bestaan. Dat vizier kan het hele gezicht beschermen, maar het kan ook om een vizier gaan dat enkel de ogen. Ook qua bescherming van de zijkant van het hoofd kunnen jethelmen verschillen: sommige vallen tot net over de oren, en bij andere jethelmen loopt de helmschaal door tot op de kaaklijn. Een bekend fenomeen bij jethelmen is dat ze bij hogere snelheden wat omhoog kunnen komen. De belangrijkste voordelen van een jethelm zijn dat ze goed zicht rondom bieden en in de zomer verkoeling bieden. Het nadeel is wel dat in vergelijking met een integraalhelm je hoofd minder beschermd wordt, je het behoorlijk koud kunt krijgen als het buiten niet zo warm is en je oren met relatief veel geluid te maken krijgen bij hogere snelheden. Met andere woorden: een jethelm is het meest geschikt als je niet te veel op de snelweg rijdt en niet gedurende de koudere periodes van het jaar rijdt.

Integraalhelm

In tegenstelling tot een jethelm is een integraalhelm een gesloten helm die altijd voorzien is van een vizier en een vast kingedeelte. Omdat de schaal van de helm uit één gedeelte bestaat, bieden integraalhelmen de meeste bescherming biedt bij aanrijdingen en valpartijen. Hoewel het niet zo klinkt, zijn integraalhelmen voorzien uitgebreide ventilatie. De binnenvoering is vaak uitneembaar. Sportieve integraalhelmen zijn vaak ook nog voorzien van aerodynamische sleuven en spoilers die ervoor zorgen dat je hoofd ook op hogere snelheden stabiel op de plaats gehouden wordt. Naast veel bescherming, zorgt een integraalhelm ervoor dat je het in de winter minder kou aan je hoofd krijgt en het qua geluid relatief stil blijft in de helm. Wel is zichtveld wat beperkter ten opzichte van een jethelm. Een integraalhelm is geschikt voor rijden op hogere snelheden en onder koude omstandigheden, maar in de zomer kun je het er best warm in krijgen.

Systeemhelm

Een systeemhelm is eigenlijk de gulden weg tussen een jethelm een een integraalhelm. Ze zijn voorzien van een kinstuk in dat je tijdens het rijden met één handbeweging open en dicht kunt zetten. Als je veel van snelheid wisselt, is dit type helm erg praktisch. Wel is een systeemhelm relatief zwaar en biedt hij minder geluidsisolatie dan een integraalhelm. Let op bij de aankoop van een systeemhelm dat deze een zogenaamde ‘dubbele homologatie’ heeft. Dat wil zeggen dat hij goedgekeurd is om zowel als open en als gesloten helm gebruikt te worden. Anders mag je alsnog niet met het kinstuk opengeklapt rijden.

Crosshelm

Dan is er nog de crosshelm, die uiteraard bedoeld is voor motorcross. Deze is zo ontworpen dat hij meer zuurstof binnenlaat. Een crosshelm heeft een kinstuk, maar deze steekt verder uit dan bij andere helmtypen, en de helm is voorzien een klep boven het gezicht. Dit noemt men de ‘peak’, die bedoeld is om tijdens het crossen je gezicht te beschermen tegen opschietende stenen en opspattende modder. In plaats van een vizier is een crosshelm voorzien van een opening bij de ogen die de ruimte biedt om een crossbril te dragen. Je mag een crosshelm op de openbare weg gebruiken, maar hij is er eigenlijk niet voor ontworpen.

De meesten zullen niet op zoek zijn naar een crosshelm, maar naar helm die wel bedoeld is voor op de openbare weg. Maar de keuze tussen een jethelm, een integraalhelm of een systeemhelm is er een die met zorg moet worden gemaakt. Maak een goede inschatting van jouw rijgedrag en kies de helm die daar het beste bij past.