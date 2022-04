The Sherlock Homies winnen Krooskwis in Goudriaan

GOUDRIAAN • De Krooskwis die op vrijdag 22 april gehouden werd in Goudriaan, is gewonnen door The Sherlock Homies. Tweede werd Google United en de derde plaats was voor het team Nederberen.

Er deden 19 teams mee, waardoor in totaal ongeveer 200 inwoners van Goudriaan betrokken waren bij het evenement. Er deed één team uit Ottoland mee.