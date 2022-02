Scheepvaartverkeer op de Linge gestremd vanwege het hoge water

• De Arkelse Damsluis is gesloten, om te voorkomen dat het peil te ver stijgt in het Merwedekanaal.

REGIO • Het scheepvaartverkeer op de Linge is maandag stilgelegd vanwege het hoge water. Op aangeven van waterschap Rivierenland heeft de provincie Zuid-Holland de Arkelse Damsluis tussen de Linge en het Merwedekanaal gesloten. Dit om te voorkomen dat het water in het kanaal hoger komt dan de kades.

Al het Lingewater gaat nu via Gorinchem naar het Kanaal van Steenenhoek en de Merwede. Aan de provincie is verzocht om beperkt te schutten in de sluizen van Vianen en Gorinchem, zodat er geen extra water binnen komt.

Gemalen draaien volop

Na een weekend vol storm en regen staat er veel water in het rivierengebied. De gemalen van Waterschap Rivierenland draaien volop om het teveel aan water af te voeren naar de grote rivieren. Lokaal worden maatregelen genomen om overlast te beperken.

Na de storm van de afgelopen dagen viel in de regio werkgebied 40-50 mm regen, op een ondergrond die al verzadigd is. De neerslag werd dus niet in de bodem opgenomen en belandde snel in de sloten. Die staan nu op veel plekken vol, met name in de lagere gebieden. Maandag duwt de noordwesten wind de vloed van zee hoog op, waardoor het meer moeite kost om water af te voeren naar de grote rivieren.

Om overlast tot een minimum te beperken, verdelen de peilbeheerders het water zo goed mogelijk om kwetsbare gebieden te ontzien. Op veel plekken zijn waterbergingen volop in gebruik. In bijvoorbeeld Hardinxveld-Giessendam zijn extra pompen geplaatst.