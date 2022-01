SGP en CDA: veel vragen over slechte riolering in Molenlanden

MOLENLANDEN • Vanuit de Molenlandse politiek zijn diverse vragen gesteld over de slecht functionerende riolering in de gemeente. Hierdoor worden woningbouwprojecten stilgelegd en worden nieuwe plannen afgeblazen.

Het Kontakt schreef hierover enkele weken geleden een groot artikel. De fracties van het CDA en de SGP hebben naar aanleiding daarvan diverse vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Het CDA wil onder meer weten hoeveel wooneenheden er sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen het huidige rioolstelsel werd aangelegd, bij zijn gekomen. Ook wil het CDA weten hoeveel storingen er zijn geweest in de afgelopen twee jaren.

De gemeente Molenlanden is bezig met een rioolplan om de problemen op te lossen. Het CDA wil weten of er voor initiatieven voor woningbouw die nu spelen, tussentijdse technische aanpassingen of oplossingen mogelijk zijn, zodat die plannen door kunnen gaan.

De fractie van de SGP in Molenlanden heeft een aantal technische vragen gesteld over de storingen die steeds optreden bij rioolpompen nadat het hard geregend heeft. Ook wil de partij weten in hoeverre hemelwater in het riool terecht komt, met name in het buitengebied. En of afgekoppeld kan worden, zodat er ruimte vrijkomt op de riolering.

Ook wil de SGP weten of de gemeente onderzoek gedaan heeft naar creatieve mogelijkheden, zoals het tijdelijk bufferen van vuilwater in piekperiodes.

Verder wil de SGP weten of er risico’s zijn door overbelasting van de riolering door klimaatverandering met hevigere en heftigere buien.