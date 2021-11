VVD stelt vragen over hooibrand in Lexmond: ‘Waarom zo laat NL-Alert?’

LEXMOND • VVD Vijfheerenlanden wil van het college weten waarom er tijdens de hooibrand op zaterdag 21 november in Lexmond zo laat een NL-Alert verstuurd is.

Het is één van de vragen die de partij schriftelijk aan burgemeester en wethouders stelt. ‘Welke redenen lagen ten grondslag aan de (late) verzending van een NL-Alert op het tijdstip 12.48 uur, terwijl de eerste brandmelding reeds om 7.44 uur is gedaan en het dorp Lexmond vanaf cica 10.00 uur forse overlast van de rook begon te ervaren? Is hierdoor sprake geweest van onnodig gezondheidsrisico voor de inwoners?’

Daarnaast wijst de VVD erop dat het de derde brand is op dezelfde locatie langs de Driemolensweg, na branden op 1 oktober 2017 en 5 november 2017. ‘Voor de ondernemer een persoonlijk drama, maar voor ons ook aanleiding tot enkele vragen inzake Veiligheid.’

Brandveiligheid

De partij wil van het college weten welke controles op brandveiligheid zijn uitgevoerd na de branden op 1 oktober 2017 en 5 november 2017. ‘En welke beoordeling gaat u doen op de huidige vergunning ter plaatse en de veiligheidsaspecten die daarbij horen?’