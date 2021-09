Hennie Kortleve uit Groot-Ammers collecteert kwart eeuw voor Nierstichting

• Hennie Kortleve neemt felicitaties Nierstichting in ontvangst.

GROOT-AMMERS • Hennie Kortleve collecteert al 25 jaar voor de Nierstichting in Groot-Ammers. Ze collecteert altijd in de Kerkstraat en De Hoek. En ze pakt de Dr. Flohilstraat en de Boezemlanden er ook nog vaak bij, want collectanten zijn schaars.

“Alles voor het goede doel”, is de reactie van Hennie als ze namens de Nierstichting de felicitaties in ontvangst neemt.

De collecteweek van de Nierstichting is van 19 toto en met 25 september.