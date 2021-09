Kunstplein geeft voorproefje van kunstproject bij De Zes Molens in Hoornaar

HOORNAAR • Met een Kunstplein op zaterdag 4 september, dat in en bij woonzorgcentrum De Zes Molens in Hoornaar werd gehouden, is een bijzonder kunstproject van start gegaan. Het duurt negen maanden en gaat mensen met elkaar in verbinding brengen.

Er zullen gevarieerde kunst- en cultuurworkshops worden georganiseerd, die telkens drie weken duren. Bewoners van De Zes Molens en ouderen uit de aanleunwoningen, senioren uit het dorp en de naaste omgeving en bewoners van het naastgelegen Syndion zijn uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Het programma van ‘Kunst op visite’ is te vinden op www.delangewei.nl en staat uitgelegd in een flyer die in Hoornaar verspreid wordt.

De start was op zaterdag 4 september van 14.00 tot 16.00 uur met een Kunstplein op het parkeerterrein naast De Zes Molens. Tijdens deze culturele markt werd een voorproefje gegeven van wat er de maanden daarna zal gebeuren.

De workshops worden door professionele kunstenaars aangeboden en bestaan uit beeldende kunst (schilderen, beeldhouwen), handwerk, muziek en dans. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning vanuit de gemeente Molenlanden, de A.A. de Haan stichting, De Lange Wei en het Lang Leve Kunst Fonds.