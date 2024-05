Water stroomt woning aan Sluis in Groot-Ammers binnen: brandweer pompt en zuigt het water weg

GROOT-AMMERS • Aan de Sluis in Groot-Ammers stroomde tijdens een fikse regenbui maandag een woning vol regenwater.

De oorzaak was dat de straatkolken het vele water niet meer af konden voeren. Met behulp van klokpompen en waterzuigers wist de brandweer het meeste water uit het huis te krijgen. Later kwamen de brandweerlieden terug om nog een andere kelder in deze straat droog te maken.