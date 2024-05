Oasen slaat alarm: extra maatregelen nodig voor schoon drinkwater in 2030

10 minuten geleden

Nieuws 42 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Drinkwaterbedrijf Oasen dringt aan op extra maatregelen om het drinkwater in de toekomst betrouwbaar en schoon te laten blijven. Dat blijkt uit het jaarverslag, dat deze week is gepresenteerd.

Oasen heeft de taak om klanten van schoon drinkwater te voorzien. “Dat lukt alleen als de rijksoverheid, gemeenten, waterschappen en provincies met elkaar samenwerken”, meldt Oasen. De tijd begint echter te dringen. Zonder extra maatregelen is het volgens Oasen onmogelijk iedereen in 2030 van betrouwbaar drinkwater te blijven voorzien.

46 miljard liter drinkwater

In 2023 leverde Oasen 46 miljard liter drinkwater aan ruim 800.000 inwoners en 3400 bedrijven. Meer mensen komen wonen in het Groene Hart en daarmee is er ook steeds meer drinkwater nodig. Om ervoor te zorgen dat er voldoende drinkwater is voor iedereen, zijn forse investeringen noodzakelijk. Volgens Oasen gaat de vraag naar drinkwater stijgen met 8 miljard liter per jaar in 2030. Tot 2050 neemt dit toe naar 14 miljard liter.

De opgave om genoeg drinkwater te blijven leveren in de toekomst, is niet haalbaar zonder aanvullende winlocaties. Daarvoor is Oasen afhankelijk van de overheid voor het krijgen van vergunningen. Die trajecten zijn complex en tijdrovend.

Steeds meer inspanning nodig

Het oevergrondwater dat Oasen gebruikt om drinkwater van te maken, is afkomstig van rivier de Lek. Het rivierwater sijpelt via de oevers de bodem in om vervolgens opgepompt en gezuiverd te worden tot drinkwater. Hoewel dit voor Oasen de best beschikbare bron voor drinkwater is, staat de kwaliteit ervan onder druk. Er is steeds meer inspanning nodig om schoon drinkwater te blijven leveren.

Klimaatverandering en lozingen van ongewenste stoffen hebben effect op de kwaliteit van drinkwaterbronnen. “Een stevige inzet is nodig om de waterkwaliteit van drinkwaterbronnen te verbeteren”, meldt Oasen. Het drinkwaterbedrijf heeft echter geen invloed op wat er zoal geloosd mag worden op de Nederlandse rivieren.

Oasen doet daarom een beroep op de partijen die daar wel over gaan. Want: wat niet in drinkwaterbronnen terecht komt, hoeft Oasen als drinkwaterbedrijf er ook niet uit te halen.