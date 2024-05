Familie Resort Molenwaard in de top 10 van meest innovatieve vakantieparken

52 minuten geleden

Nieuws 136 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OTTOLAND • Familie Resort Molenwaard is geselecteerd als een van de 10 meest innovatieve vakantieparken in de Benelux.

De afgelopen maanden heeft een deskundige vakjury een bezoek gebracht aan een longlist van 39 vakantieparken om tot deze selectie te komen. De vakjury zal de komende maanden opnieuw een bezoek brengen aan de geselecteerde vakantieparken om op 8 oktober tijdens De Vakdag Vakantiehuis van de Toekomst de winnaar bekend te maken.

Selectie was een lastige taak

De selectie van de top 10 was voor de vakjury, bestaande uit oprichters en hoofdredacteuren van vooraanstaande recreatieplatforms, een lastige taak, vooral door de grote diversiteit aan vakantieparken.

De jury is bij de selectie niet op zoek gegaan naar het ‘beste’ vakantiepark, maar naar het meest innovatieve vakantiepark. Zo zijn alle 39 vakantieparken beoordeeld op aspecten als ‘is het vernieuwend’, het business concept, MVO-aspecten, beleving van de consument en de kwaliteit/uitvoering.

Door het bezoeken van de parken en een interview met de eigenaren kreeg de jury een goed beeld. Familie Resort Molenwaard scoorde volgens de jury goed op alle punten en noemde hen tijdens de bekendmaking van de top 10 ook wel de ‘Dutch Disney’. Family Resort Molenwaard is trots op de selectie in de top 10 van de Benelux.

Over Familie Resort Molenwaard

Familie Resort Molenwaard opende in de zomer van 2021 haar deuren en is uitgegroeid tot een unieke vakantiebestemming vol belevenissen voor het hele gezin. Kinderen en hun familie verblijven hier in de wereld van het populaire boertje en boerinnetje, Fien en Teun, en hun vriendjes. Het park kenmerkt zich door het hoogwaardige entertainment en thematisering. Zo kunnen gezinnen slapen in accommodaties in de stijl van Fien en Teun of hun vriendjes, en hun helden ontmoeten tijdens de Molenwaard Sterrenparade. Daarnaast krijgen alle gasten van het resort tijdens hun verblijf onbeperkt en gratis toegang tot themapark Avonturenboerderij Molenwaard.