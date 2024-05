• Doorkomst van Team 135 Goudriaan in het tijdens de Roparun immer gezellige Belgische Zele.

Recordopbrengst Roparunteam 135 Goudriaan: 100 euro per gelopen kilometer

GOUDRIAAN • Team 135 Goudriaan heeft in het Pinksterweekend maar liefst 53.600 euro (voorlopige opbrengst) opgehaald voor het goede doel. Dat is nagenoeg exact exact 100 euro per gelopen kilometer.





Sinds vijf jaar kon er weer worden gestart vanuit Frankrijk (Clastres). In totaal namen er 210 teams aan de Roparun deel, die allemaal in estafettevorm een afstand van meer dan 500 kilometer aflegden.

De finish was Tweede Pinksterdag in Rotterdam op de Coolsingel. De route voerde onder meer ook over de Muur van Geraardsbergen, bekend uit de Ronde van Vlaanderen.



• Team 135 Goudriaan op (of bij de kapel bovenop) de befaamde Muur van Geraardsbergen. - Foto: Rick den Besten

Team 135 Goudriaan doet al sinds 2010 -het jaar waarin Goudriaan het 750-jarig bestaan vierde- aan de Roparun mee.



Het ingezamelde bedrag wordt gebruikt om verschillende doelen in Nederland, Frankrijk en België te ondersteunen die het leven van mensen met kanker, voor zover mogelijk, draaglijker maken.