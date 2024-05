Wielrenners Jens van den Dool en Christiaan van Rees pakken tweede plaats tijdens regiokampioenschap West

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Het regiokampioenschap wielrennen West heeft Jens van den Dool (elite) en Christiaan van Rees (beloften) de tweede plaats opgeleverd.

Hoogbloklander Van den Dool koos vroeg in de op Tweede Pinksterdag in Hardinxveld-Giessendam verreden koers voor de aanval en kreeg Quiten Veling mee. Samen pakten zij een minuut voorsprong op het jagende peloton, al bleef daar uiteindelijk slechts tien seconden van over. In de sprint was Veling (Monnickendam) de sterkste. Stefan Verhoeff (Groot-Ammers) werd vierde, Kelvin van den Dool (Hoogblokland) zevende.

Bij de beloften sprintte Christiaan van Rees (Groot-Ammers) nipt achter Ofke Teekens van Willebrord Wil Vooruit naar het zilver.