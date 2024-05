Zijkant van boot in brand aan de Kleine Kanaaldijk in Meerkerk

MEERKERK • Aan de Kleine Kanaaldijk in Meerkerk heeft vrijdagmiddag de zijkant van een boot in brand gestaan.

De brand op het kleine houten plezierschip werd gemeld rond 14:30 uur, waarna de brandweer ter plaatse kwam. Eén persoon heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.