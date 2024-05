Wielertoertocht op woensdag 12 juni vanuit Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Vanuit Nieuwpoort wordt op woensdag 12 juni een open wielertoertocht georganiseerd. Deze ‘Tocht der Frinten editie Albasserwaard’ bestaat uit twee routes van respectievelijk 77 of 125 km.

Beide routes zijn niet uitgepijld en uitsluitend te rijden met navigatie-apparatuur. In eerste instantie is de deelname gericht op (ex-) medewerkers van Defensie, Nationale Politie, Brandweer, enzovoorts uit het hele land. Naast deze specifieke doelgroep is deelname aan deze toertochten vanuit de regio en daarbuiten, voor iedereen mogelijk.

Start en finish zijn gesitueerd bij tafeltennisvereniging Talani aan de Waterlinie 1 in Nieuwpoort. Op beide afstanden zijn verzorgingsposten onderweg. Er kan voor beide afstanden worden gestart tussen 08.30 en 10.30 uur. De kosten bij voorinschrijving bedragen 8 euro. En ter plaatse 10 euro. Gevraagd wordt om zoveel mogelijk aan te melden via voorinschrijving. Voor meer informatie en inschrijven: www.sportfrinten.nl, waar ook de GPX-routes dienen te worden gedownload.