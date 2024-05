fotoreportage en korte video

‘Wie biedt op deze houten vrachtwagen?’: Actiemarkt in Noordeloos trekt veel bezoekers

1 uur geleden

Nieuws Fotoseries 376 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • De verkoop per opbod was zaterdag één van de trekpleisters van de Actiemarkt van de christelijk gereformeerde kerk in Noordeloos.

Allerlei spullen, van een vouwfiets tot houten speelgoed, verwisselde daar van eigenaar. Daarnaast trokken de kraampjes en activiteiten op het terrein van de kerk honderden bezoekers uit Noordeloos en omgeving.