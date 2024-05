CDA: ‘Tiny Houses zijn in juridisch opzicht nog niet goed geregeld in Molenlanden’

MOLENLANDEN • De zakelijke aspecten van Tiny Houses zijn in de gemeente Molenlanden nog niet goed geregeld. Dat vindt het CDA, die hierover vragen gesteld heeft aan het gemeentebestuur.

Bij hun bevindingen baseert het CDA zich op de aanslag voor de gemeentelijke belastingen, die naar de Tiny Houses in Giessenburg zijn verstuurd. “Dat is hét pilotproject in Molenlanden: zes huisjes bij elkaar”, vindt Wout de Jong van CDA Molenlanden.

Verschillen in aanslagen OZB

Uit de gemeentelijke aanslagen blijkt dat op vijf van de zes huisjes geen zakelijk recht is gevestigd. De grondeigenaar ontvangt voor deze huisjes voor het eigenaarsdeel de aanslag van de OZB. Op het zesde huisje is wel een zakelijk recht gevestigd. In dit geval ontvangt de bewoner naast het bewonersdeel ook het eigenaarsdeel van de aanslag OZB.

Daarnaast zijn de huisjes niet aangesloten aan de gemeentelijke riolering, maar ze worden wel aangeslagen voor rioolheffing. En verder is het zo dat de huisjes staan op grond met een agrarische bestemming. Er is door de gemeente ontheffing verleend voor het gebruik van de grond ten behoeve van Tiny Houses met de Stichting Tiny Houses, maar niet met de grondeigenaar. De gemeente heeft geen overeenkomst afgesloten met de grondeigenaar.

Dit laatste roept vragen op over het eigenaarschap van de huisjes in juridisch en economisch opzicht en bijvoorbeeld over het betalen van erfbelasting wanneer de grondeigenaar zou komen te overlijden.

‘Ze zouden geen rioolheffing moeten betalen’

Het CDA vindt daarnaast dat eigenaren van Tiny Houses geen rioolheffing zouden moeten betalen, omdat ze hun eigen waterzuiveringssysteem hebben. De aanslagen die nu zijn opgelegd, zouden daarom moeten worden teruggedraaid.

Lijkt op De Bilderhof in Giessenburg

Het dossier van de Tiny Houses heeft volgens het CDA kenmerken van De Bilderhof en De Giessenburg, wat langslepende dossiers geworden zijn. Wout de Jong: “Daar was het uitgangspunt niet altijd gelijk: we kenden recreatief gebruik en permanent wonen. Na twee decennia werd door deze gemeenteraad een dikke streep onder het dossier gezet: alle woningen kregen onder voorwaarden een permanente woonbestemming.”

“In dit geval is ook het uitgangspunt niet altijd gelijk: vijf huisjes geen opstalrecht, het zesde wel. Degene die het makkelijkst te handhaven is, is degene met het opstalrecht; degene die het bij aanvang wél goed geregeld heeft. We weten nu al dat een eventueel handhavingstraject over een aantal jaren niet voor alle zes huisjes gelijk zal zijn. Is hier in potentie ‘het derde park’ in Giessenburg aan het ontstaan?”

Het CDA stelt voor om eerst het juridische aspect van de Tiny Houses goed te regelen, en pas daarna nieuwe vergunningen af te geven in Molenlanden.