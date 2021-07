Een superactie voor mantelzorgers in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Mantelzorger Ria uit Leerdam is blij verrast met de brief voor de gezonde maaltijd die zij onlangs in de bus kreeg. Zij is mantelzorger van haar nog thuiswonende vader (91).

Ria wisselde haar brief in bij een voor haar nog onbekende winkel in Meerkerk. “Want dat doe je niet zo gauw. En het bedrag is best groot.”

Ria roemt de nieuwe vorm van waardering. “Dit is een superactie en veel leuker dan een geldbedrag ineens, zoals voorheen. Want het is elke keer weer een verrassing. Eerst met Pasen en nu weer deze actie voor een gezonde maaltijd. Juist daardoor voel ik me echt in het zonnetje gezet. Mijn vader eet één keer per week bij ons. Op de dagen dat hij thuis eet, wil je ook dat hij een lekkere en voedzame maaltijd krijgt. Dat is soms best een geregel en een zoektocht. En dan brengt zo’n gezonde maaltijd actie je toch weer op ideeën.”

Alle ingeschreven mantelzorgers bij Mantelzorg VHL ontvingen onlangs een brief voor een gratis gezonde maaltijd, af te halen bij de deelnemende winkeliers. Als waardering voor wat mantelzorgers doen voor hun naaste.

Ondersteun jij een zieke partner, kind of ander familielid, vriend(in) of buur? Schrijf je dan gratis in op www.samendoen.expert/inschrijven-mantelzorger en krijg voortaan ook een waarderingsactie.

Kijk voor meer informatie op: www.welzijnvianen.nl en www.samendoen.expert of bel naar: 0345-637363.