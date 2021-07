Promotie-actie hybride werken in Groot-Ammers en Gorinchem

GROOT-AMMERS/GORINCHEM • Op zaterdag 10 juli kan men in het centrum van Dordrecht, Papendrecht, Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland en Gorinchem een promotieteam tegenkomen voor hybride werken. Zij lopen rond met een walking billboard en delen iets leuks en duurzaams uit.

Daarmee vragen ze aandacht voor de actie ‘waar werk jij?’. Deze actie is onlangs gestart in de provincie Zuid-Holland en heeft als doel kantoormedewerkers te stimuleren na te denken over hybride of plaatsonafhankelijk werken en daarover het gesprek aan te gaan met de werkgever.

De campagne richt zich natuurlijk ook op de werkgever, maar zaterdag 10 juli staat in het teken van de medewerker zelf. Medewerkers kunnen met een test op www.ways2go.nl checken of hun werkgever in aanmerking komt voor een award of juist nog wat hulp kan gebruiken.

Flexibel model

Moet je nog 40 uur per week op kantoor zitten als je afgelopen jaar 40 uur per week thuis kon werken? Is het geen tijd voor een flexibel model waarbij je zelf kiest wanneer je waar werkt? En waarbij je ook op andere locaties dan thuis of op kantoor kan werken? Dat zijn vragen die in de campagne aan de orde komen.

De actie loopt in de hele provincie Zuid-Holland en is een initiatief van de Ways2go-campagne. De actie heeft als doel organisaties en medewerkers aan te sporen tot het maken van beleid rond hybride werken. Daar kunnen ze ondersteuning bij krijgen met onder andere advies, thuiswerkplekscans, zelfmotivatieworkshops, e-learnings en toolboxen. Organisaties die al bezig zijn, komen in aanmerking voor een bronzen, zilveren of gouden award. Kijk voor meer informatie en de test op www.ways2go.nl.

Plaatsonfhankelijk

Hybride werken is eigenlijk niets anders dan plaatsonafhankelijk werken. Met hybride werken stappen werkgevers en medewerkers af van het ‘ouderwetse’ fulltime op kantoor werken, maar maken zij samen een plan en beleid dat vrijheid en flexibiliteit geeft aan zowel de medewerker als de werkgever.

“Als iets ons in 2020 en 2021 heeft geleerd, dan is het wel dat de meeste mensen prima thuis kunnen werken en medewerkers thuis zelfs productiever zijn dan op kantoor”, vindt Ways2go. “Het was voor velen even schakelen, maar inmiddels hebben de meesten van hen de faciliteiten goed op orde en kunnen ze overal werken waar ze hun laptop neerzetten.”

Gesprek aangaan

De campagne is niet alleen een oproep aan bedrijven. Het is ook een oproep aan medewerkers om het gesprek binnen hun organisatie aan te gaan. “Hoe wil jij werken en ga je daar met je leidinggevende en je collega’s het gesprek over aan.” Om het gesprek te starten staan op de website kant en klare mailings die medewerkers naar hun werkgevers kunnen sturen.

Er volgen de komende periode meer promotieacties in andere delen van de provincie, maar gestart wordt in dit deel van de regio. Dat komt omdat de actie mede wordt gefinancierd en ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en Drechtsteden die zich inzetten voor een goede doorstroming op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. Ook werkt Rijkswaterstaat deze zomer aan het groot onderhoud N3, de aansluiting A15/N3/N214 en aan de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.