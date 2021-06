Ultieme poging SGP bewaren zondagsrust molengebied Kinderdijk strandt

KINDERDIJK • Een ultieme poging van SGP Molenlanden om meer aandacht te vragen voor zondagsrust in het Kinderdijkse molengebied kreeg dinsdag tijdens de raadsvergadering geen steun van de rest van de raad.

Nee, de SGP besefte heel goed dat de gemeenteraad de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk geen directe orders kan geven. Maar in het voorstel van de colleges van Alblasserdam en Molenlanden over de omgang met de zondagsrust sprak wat betreft de christelijke partij veel te weinig het belang dat in het de regio aan deze dag hecht.

Corné Egas: “Dit is een heel zwakke wens. Er is onvoldoende geborgd dat stappen gezet worden om de zondagsrust te borgen.”

Amendement

Met een amendement stelde de SGP daarom voor het voorstel te wijzigen en de volgende zinsnede toe te voegen: ‘Tevens laat de exploitant met de door hem beschikbare instrumenten een substantieel lager aantal maximumaantal bezoekers op zondag en hoogtijdagen toe.’

Egas: “Als raad leggen we hiermee geen juk of dwang op, maar sporen we de SWEK aan om goed te luisteren naar de raad en de bevolking, die in meerderheid de zondagsrust waardeert. Aan de voorkant moet je niet al te slapjes formuleren.”

Begrip

In een eerdere discussie over dit punt was al duidelijk geworden dat de rest van de raad begrip heeft voor de standpunten van de SGP, maar daarin niet mee kan gaan. Dat was tijdens de raadsvergadering niet veel anders.

De meeste raadsleden maakten er weinig woorden aan vuil om aan te geven dat ze het collegevoorstel wel en het amendement niet steunden. Paul Verschoor (Progressief Molenlanden): “Dit is een stap terug in de tijd. Als het aantal toegangskaarten op zondag verminderd wordt, komen toeristen toch wel zonder kaartje en ongereguleerd. Dat kan juist voor chaos op zondag zorgen.”

Verleiden

Alleen de ChristenUnie liet weten enige twijfels te hebben. “Wij begrijpen de geest van dit amendement heel goed. Bij een rondleiding hebben we destijds te horen gekregen dat de SWEK middelen heeft om bezoekersstromen te reguleren en bezoekers te verleiden op andere dagen dan zondag te komen. Geeft de SGP ons daarvoor dan niet een goed middel in handen?”

Maar uiteindelijk steunde ook de CU het amendement niet.