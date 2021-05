In Vianen gevangen bever Truus met succes geopereerd

VIANEN • De bever die door vrijwilligers van Dierenambulance Vianen e.o. werd gevangen en werd ontdaan van een muskusrattenklem, is in Amsterdam succesvol geopereerd door dierenarts Marno Wolters.

Haar pot bleek niet gebroken, maar was wel zwaargekneusd. Daarnaast heeft de bever een flinke ontsteking omdat één van de pennen van de muskusrattenklem door haar poot is gegaan. Waarschijnlijk heeft het knaagdier een behoorlijke tijd met de klem rondgestrompeld.

De bever, die Truus is genoemd, blijft voorlopig nog in De Toekomst in Amsterdam en krijgt medicatie en pijnstillers. Intentie is haar na verloop van tijd terug te plaatsen in de natuur.