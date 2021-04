Accommodatiebeleid als kroonjuweel van eerste raadsperiode Molenlanden

MOLENLANDEM • De gemeenteraad van Molenlanden zal dinsdagavond het vastgoed-, accommodatie- en tarievenbeleid unaniem vaststellen. De verschillen in beheer en exploitatie tussen de exploitaties worden hiermee geharmoniseerd. Klinkt klinisch, maar het was in werkelijkheid een mega-klus. Immers, er waren op dit vlak grote verschillen tussen de voormalige gemeente Giessenlanden en Molenwaard. Denk alleen maar aan de voetbalclubs, waar in Giessenlanden sprake was van een verzelfstandiging. In de commissievergadering repte Bert Snoek (VVD) dan ook van een ‘historisch moment’.

In het nieuwe beleid worden de grote verschillen in tarieven, huur en beheeropzet weggenomen, waardoor een ‘gelijk speelveld’ ontstaat. Voor de voetbalclubs in het voormalige Giessenlanden (en voor het Kinderdijkse De Zwerver) betekent dit onder meer dat de gemeente vanaf 1 januari 2022 de kosten voor renovatie/vervanging van de velden weer voor haar rekening zal nemen.

Het harmoniseren van de tarieven voor dorpshuizen/multifunctionele accommodaties wordt overigens niet wenselijk geacht. ‘De verschillen in termen van kwaliteit van de accommodaties, uitstraling, functionaliteit en serviceniveau zijn te groot’, is de conclusie van college en raad.

Gordiaanse knoop

“In het voorstel komt het beste van twee werelden samen”, stelde Jan Lock (SGP). “De Gordiaanse knoop is op een wijze en doordachte manier ontvlochten, met de kracht van de verenigingen als uitgangspunt.”

Coaltie en oppositie bleken volledig eensgezind. “Deze slag moesten we maken. Een historisch moment”, meende Snoek.

Kroonjuweel

Berend Buddingh’ (DoeMee!) stak de loftrompet nog uitgebreider.

“Dit is niet zomaar een voorstel, maar het fundament onder de actieve en betrokken participatiesamenleving waarop Molenlanden zich in de 21-ste eeuw kan manifesteren. Dit beleid mag het kroonjuweel van deze raadsperiode worden genoemd. Chapeau! Zwembaden, dorpshuizen en sportaccommodaties vormen niet het sluitstuk van de begroting, om daarmee te kunnen bezuinigen. Nee, ze vormen de basis voor de actieve Molenlandse samenleving.”

Blozen

Verantwoordelijk wethouder Bram Visser kreeg er rode oortjes van. “Ik zit bijna te blozen vanwege alle complimenten”, glimlachte Visser. “Maar het is vooral de verdienste van de samenleving zelf dat we dit hebben kunnen bereiken.”