Nieuw-Lekkerland loopt nog niet warm voor verzelfstandiging zwembad

MOLENLANDEN • Uitkomst van het nieuwe vastgoed-, accommodatie- en tarievenbeleid van de gemeente Molenlanden is onder meer de verzelfstandiging van de zwembaden in Nieuw-Lekkerland en Groot-Ammers met ingang 1 januari 2023. In Groot-Ammers is deze handschoen al opgepakt, in Nieuw-Lekkerland (nog) niet.

Diverse raadsfracties trokken hierover in de commissievergadering aan de bel bij verantwoordelijk wethouder Bram Visser. “Het is een punt van zorg”, erkende hij. “De eerste zaadjes zijn wel gepland, maar ik kan geen garanties geven. Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen.”

De zwembaden zullen een stichtingsbestuur moeten gaan vormen. Als dit niet lukt is de ultieme consequentie: sluiting van het zwembad. “Maar dat is een doemscenario waar ik niet aan wil denken”, aldus Visser. “Ik ga er vanuit dat ook de Nieuw-Lekkerlandse gemeenschap de handschoen zal oppakken.”





De Klipper

CDA-raadslid Anneke Hartog kaartte De Klipper aan, de Nieuw-Lekkerlandse sporthal die toe is aan vervanging. Nieuwbouw bij ijsbaan, tennisbanen en zwembad zou wat de christen-democraten betreft een goede optie zijn. De locatie van de huidige sporthal zou dan voor woningbouw bestemd kunnen worden.

Volgens wethouder Visser staan de plannen met De Klipper ‘nog in de kinderschoenen’. De suggestie vanuit het CDA neemt hij mee. Visser: “De vervanging van De Klipper zou een trigger kunnen zijn en wellicht nieuwe energie kunnen losmaken in Nieuw-Lekkerland.”

