Ook virtuele run met Pinksteren: ‘Heel Molenlanden actief tegen kanker’

MOLENLANDEN • Op initiatief van Roparun Team 135 Goudriaan is het evenement ‘Heel Molenlanden actief tegen kanker met Pinksteren’ ontstaan. Er is nu ook een virtuele variant aan gekoppeld.

‘Heel Molenlanden actief tegen kanker met Pinksteren’ wordt georganiseerd door het Goudriaanse Roparunteam en Active Birds. Als partners zijn gemeente Molenlanden, Rabobank en Kontakt Mediapartners (KMP) aangehaakt.

Wandelen, hardlopen of fietsen

Onderdeel van de activiteiten is een laagdrempelig virtueel evenement, waarbij individuele deelnemers een korte afstand (vanaf 5 kilometer) kunnen wandelen, hardlopen of fietsen. Deelnemers bepalen zelf wanneer zij in het Pinksterweekend (zaterdag 22 tot en met maandag 24 mei) in actie komen.

Aan het virtuele evenement is een speciale live tracking app gekoppeld. Het inschrijfgeld bedraagt 9,95 euro. Dit is inclusief een unieke medaille en een donatie van 2,50 euro aan het goede doel: Hospice Gorinchem.

Inschrijven kan vanaf heden via: https://proreg.entrysystem.live/nl//?id=K9KxpZkrZUOt2L1c_u2J9w

Run-bike-run voor teams

Tegelijkertijd wordt in het Pinksterweekend ook een run-bike-run gehouden. Hieraan kunnen teams van acht sporters deelnemen. Zij kiezen voor 500 kilometer, 250 kilometer of 125 kilometer. Het achttal wordt in twee teams van vier verdeeld. Als team A (drie deelnemers fietsen, één deelnemer loopt, steeds wisselen na circa anderhalve kilometer) beweegt, heeft team B rust. Start en finish zijn in Goudriaan, de route loopt volledig door de gemeente Molenlanden.

Aanmelden voor de run-bike-run kan via: heelmolenlandenrent@gmail.com

Doelen

De Roparun zelf is vanwege de coronapandemie verplaatst naar het najaar. Met het alternatief in het Pinksterweekend -de gebruikelijke datum van de Roparun- willen de initiatiefnemers geld inzamelen voor een goed doel, in dit geval het Hospice in Gorinchem.

Maar er zijn meer doelen. “Samen ervoor zorgen dat iedereen, écht iedereen, mee kan doen en in beweging komt”, vertelt Janie het Lam van Active Birds. “We willen mensen uit Molenlanden bij elkaar brengen. Plezier voor sporter, vrijwilliger en toeschouwer.” Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor beweging en gezondheid.