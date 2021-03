Goudriaans Roparunteam houdt Run-Bike-Run in pinksterweekeinde

GOUDRIAAN • Het Roparunteam uit Goudriaan wilde ondanks corona graag een sportieve activiteit neerzetten. In het pinksterweekeinde houden ze daarom in samenwerking met anderen een Run-Bike-Run, getiteld: ‘Heel Molenlanden actief tegen kanker’.

Van zaterdag 22 tot en met maandag 24 mei kunnen teams deelnemen aan het hardlopen en fietsen van een traject in de Alblasserwaard. Voor individuele deelnemers is er een app. Zij kunnen kiezen uit fietsen, hardlopen en wandelen.

Drie afstanden

“Voor de teams is er keuze uit drie afstanden”, vertelt Francis van der Grijn, lid van het Goudriaanse Roparunteam. “Deelnemers kunnen kiezen uit 500, 250 en 125 kilometer. De opbrengst is voor de Stichting Roparun, die daarmee instellingen helpt die palliatieve zorg bieden aan kankerpatiënten.”

Alvast trainen

Of de plannen straks uitvoerbaar zijn, kunnen de gemeente en de Veiligheidsregio nog niet zeggen. “We doen het in samenwerking met de gemeente, die positief reageerde, maar het is allemaal heel onzeker”, erkent Francis. “Het belangrijkste nu dat mensen alvast gaan trainen en aangeven of ze mee willen doen. We willen het sowieso zelf gaan doen. We denken dat we hier in een ideaal gebied wonen.”

Alternatief

De Goudrianer nam al zeven keer deel aan de Roparun, maar die wordt als gevolg van corona verplaatst naar het najaar. “De organisatie van de Roparun biedt dit voorjaar een alternatief aan, een virtuele run waarbij teams een estafette-app krijgen. Je rent vanuit je huis en stuurt een appje naar de volgende als je klaar bent. Dat vonden wij niet zo leuk.”

App

Individueel kan wél worden deelgenomen met een app. Barend den Ouden: “Doel is dat iedereen met Pinksteren mee kan doen, op een korte of lange afstand en of je nu van wandelen, hardlopen of fietsen houdt. De kortste afstand is 5 kilometer.”

Teams

Voor de teamestafette kan worden ingeschreven met maximaal acht mensen. Francis: “Het is ideaal als een team van acht wordt gesplitst in twee van vier. Dan kan de ene groep rusten terwijl de andere in actie is. Je hebt dan drie fietsers en een loper en na 1,5 kilometer kunnen ze wisselen. De afstand is 50 kilometer. Na aankomst in Goudriaan vertrekt het andere team.”

Gastgezinnen

Start en finish zijn in Goudriaan en de route loopt volledig door Molenlanden. De organisatie zorgt voor deelnemers aan de teamestafette voor slaaplocaties, bij gastgezinnen in kamers en schuren, in tenten en bij scholen. “Het belangrijkste is dat het veilig gebeurt. We vragen de gemiddelde snelheid van mensen op en laten teams op verschillende tijden starten.” Naast gastgezinnen zijn er cateraars en masseurs nodig.

Aanmelden

Mensen die willen meedoen kunnen zich aanmelden via: heelmolenlandenrent@gmail.com. De opbrengst gaat naar palliatieve zorg voor mensen met kanker. Naast het Roparun Team 135 Goudriaan zijn bij de organisatie betrokken: Active Birds, gemeente Molenlanden, Rabobank Lek en Merwede en Kontakt Mediapartners.